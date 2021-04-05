Хельсинки, 5 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В матче чемпионата Финляндии по хоккею ХПК — «Юкурит» произошёл инцидент, в котором пострадал главный судья встречи Юкка-Пекка Койстинен. После броска игрока ХПК Миро Руоконена шайба срикошетила и отлетела в лицо Койстинену, который упал на лёд и не мог подняться. Судья получил серьёзную травму и не смог доработать матч до конца.

Santeri Viinamäki Хоккейная шайба

«Сначала всё потускнело, словно выключили свет. … Когда я лежал на льду, то мне казалось, что все зубы выпали изо рта. Стоматолог сказал, что 4 зуба полностью вылетели, а ещё 3 повреждены частично», — передает 5 апреля слова Койстинена издание Italehti.

«Около месяца не смогу есть твёрдую пищу, но это неплохой режим похудения к лету», — отметил он.