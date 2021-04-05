Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Глава «Шведских демократов» Джимми Окессон является лидером партии, которому граждане Швеции доверяют больше, чем премьер-министру страны Стефану Лёвену. Согласно данным последнего опроса журналистов газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop, более трети избирателей имеют «большое» или «очень большое» доверие к лидеру оппозиционной партии. Результаты опросы были опубликованы в газете Aftonbladet.

По сравнению с результатами аналогичного опроса месячной давности уровень доверия к лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону никак не изменился. Сейчас главе «Умеренных» доверяют 43% граждан Швеции.

Ситуация для лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена выглядит несколько хуже. За месяц он потерял один процентный пункт и опустился на третье место. Сейчас ему доверяют 34% шведов. В то же время Окессон свой один процентный пункт, наоборот, получил и вырвался на второе место (36%).

Среди лидеров партий абсолютным аутсайдером является лидер «Либералов» Нямко Сабуни — 10%.

В опросе, проведенном в период с 25 по 30 марта, приняли участие 1 134 человека.