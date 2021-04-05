Грозный, , 13:17 — REGNUM В Чечне в настоящее время остаются в числе «активных» больных всего 194 человека. За прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 11 жителей региона. Такие данные приводит 5 апреля федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Число выздоровевших за те же сутки составило 14 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в Чечне составило 11 715 человек. Из них уже справились с болезнью 11 404 пациента.

Что касается смертности из-за COVID-19, то Чечня потеряла из-за опасной инфекции 117 человек. Последний случай летального исхода был зафиксирован в регионе 2 апреля.