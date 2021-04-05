Барнаул, , 13:17 — REGNUM Власти Алтайского края намерены за бюджетные деньги провести социологическое исследование, чтобы выяснить отношение жителей региона к коррупции. Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные о госзакупке, победителям тендера с начальной ценой контракта в 250 тысяч рублей, предстоит изучить, насколько государственные органы эффективно сопротивляются взяточничеству.

Для этого необходимо будет охарактеризовать и описать структуру алтайской коррупции в различных сферах регулирования, а также установить причины и условия зарождения подобных помыслов. Исследованию подвергнется лишь истекший период 2021 года. На работу дается 60 дней со дня заключения договора с заказчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2020 году число преступлений коррупционной направленности, совершённых на территории Алтайского края выросло на 19,7%, а число взяток — на 21,4%. Также, по данным начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна, в регионе отмечен рост числа преступлений, связанных с бюджетными средствами (на 19%).

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