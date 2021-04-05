Москва, , 13:16 — REGNUM Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, а потому передвижение Вооруженных сил РФ по территории страны не должно вызывать беспокойства каких-либо других стран. Об этом 5 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — сказал он, комментируя сообщения о передвижении подразделений российской армии в Ростовской области.

Также Песков подчеркнул, что данный факт ни у кого не должен «вызывать ни малейшей обеспокоенности».

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», — также отметил пресс-секретарь. В то же время он добавил, что российская сторона «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Донбассе начались «малоконтролируемые» перестрелки, решения о которых принимают полевые командиры ВСУ, что осложняет ситуацию в данном регионе.