Казань, , 15:10 — REGNUM В бане одного из домохозяйств на улице Муромской-1 города Казани 3 апреля обнаружили тело 10-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом. Также был госпитализирован его 59-летний дедушка.

По предварительной версии, мальчик с дедушкой мылись в бане. Их долгое отсутствие вызвало тревогу среди родственников, которые обнаружили ребенка и мужчину в бессознательном состоянии.

Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Следствию предстоит установить все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Приволжское Марксовского района 3 апреля семье из пяти человек, проживающей в частном доме, потребовалась помощь врачей. Около 18:00 (местное время) три девочки в возрасте двух, шести и 11 лет пожаловались матери на ухудшение самочувствия. Женщина и ее муж вызвали бригаду скорой помощи. Детей с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали в стационар. При обследовании отравление девочек окисью углерода подтвердилось.

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