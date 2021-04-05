Курган, , 13:14 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 39 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 апреля выявлено 19 460 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 711 человек, скончались 358 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).