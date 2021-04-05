Стокгольм, , 13:18 — REGNUM В ближайшую неделю поставки вакцины от COVID-19 в скандинавские страны резко возрастут. Об этом сообщает радиостанция Danmarks Radio.

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Ожидается, что поставки в Швецию увеличатся вдвое. В течение 14-й недели должно прибыть 545 670 доз вакцины. Для сравнения, на прошлой неделе было получено 275 280 доз, а неделей ранее — 193 710. Прежде всего, речь идет о поставках препаратов производства Pfizer и AstraZeneca.

По данным новостного портала Omni, на этой неделе Дания получит более 200 000 доз вакцины Pfizer по сравнению с 112 320 дозами на прошлой неделе.

Радиостанция сообщает, что Норвегия получит более 150 000 доз Pfizer, что примерно вдвое больше, чем в ходе текущей недели.

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