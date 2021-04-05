Рига, , 13:13 — REGNUM Представители различных общественных движений Латвии активно продвигают в социальных сетях идею созданию полноценного телеканала для тех, кто не согласен с действиями властей в связи с коронавирусом.

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Об этом сообщил телеканал TV3, по данным которого инициатором создания СМИ для ковид-диссидентов выступил политик и религиозный деятель Алексейс Ледяевс, а его идейным вдохновителем — известный критик вакцинации Алдис Гобземс.

Телеканал Brivvalsts TV пока представлен исключительно в интернете несколькими публицистическими роликами, а его информационным наполнением занимаются те, кто входит в неофициальные объединения «Латвийский альянс свободы».

Созданное в соцсетях в декабре 2020 года, оно отметилось несколькими акциями протеста в столице Латвии, а также занимается активным распространением в интернете критики усилий властей страны и Евросоюза по борьбе с коронавирусом.

В качестве продюсера телеканала заявлена бывшая сотрудница гостелевидения Байба Звайгзните, ведущая популярной программы Mаjokļa Jautаjums («Жилищный вопрос»).