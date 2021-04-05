Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Конфиденциальные данные, хранящиеся на ноутбуках сына президента США Хантера Байдена, — не просто повод для критики со стороны политических оппонентов действующего главы Белого дома, но они также являются настоящим праздником для спецслужб всего мира, которые будут охотиться за секретами члена семьи Байденов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Хантер Байден — идеальная цель», — отметил в интервью телеканалу Бьорн Оттоссон, политолог из Шведского института оборонных исследований.

Компьютеры Байдена-младшего содержали изображения и видео, в которых он употреблял наркотики. На компьютерах хранились материалы сексуального характера с участием девушек, которых при просмотре роликов можно заподозрить в проституции. Кроме того, секретные деловые документы и личная контактная информация ряда высокопоставленных бизнесменов и политиков, включая президента Джо Байдена, оказались фактически в открытом доступе.

«Если спецслужбы наткнулись на изображения, они могут быть использованы против Хантера Байдена в целях шантажа», — отметил Оттоссон, которому разрешили ознакомиться с частями материала.

В то же время он отметил, что компрометирующие изображения уже были опубликованы, что снижает риск вымогательства.