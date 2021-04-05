Полтава, Украина, , 13:14 — REGNUM В Полтаве местные предприниматели вышли на улицы с требованием отменить карантинные ограничения и разрешить работу непродовольственных рынков. Об этом сообщило 5 апреля информационное агентство УНИАН.

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Более ста предпринимателей потребовали встречи с председателем Полтавской областной госадминистрации Олегом Синегубовым, но вышедший к ним чиновник заявил, что Синегубов находится на важном совещании и к протестующим не выйдет.

После этого участники акции протеста заблокировали движение транспорта в центре города. Они утверждают, что карантин наносит урон по малому бизнесу, а также возмущены отсутствием денежных компенсаций, которые обещало правительство Украины.

Напомним, в Полтаве с 3 по 17 апреля действуют жёсткие карантинные ограничения, которые касаются работы заведений общепита и торгово-развлекательных учреждений. Запрещена работа местных спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и непродовольственных рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день карантина в Киеве возникли огромные пробки, а таксисты существенно подняли цены на свои услуги.

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