Москва, 5 апреля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. С начала торгов 5 апреля нефть марки Brent торгуется с понижением к $63,95 за баррель (на 1,3% ниже цены открытия недели), нефть марки WTI — 1,24% до $60,69 за баррель. Такая динамика обусловлена несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Загрузка нефти в танкер

«Это и банковский выходной в большинстве стран мира по случаю католической Пасхи, и новости начала апреля от ОПЕК+ об увеличении добычи, и позитивные данные по рынку труда.

То есть на фоне позитивных данных с рынка труда США можно ждать, что цена будет увеличиваться в среднесрочной перспективе с целью к $75 за баррель, но из-за банковского выходного отсутствует большое количество нефтетрейдеров.

То есть нет спроса, а значит перед новым набором позиций на покупку сегодня цена может просесть к $63,40 за баррель нефти марки Brent.

В целом рынок энергоресурсов находится под влиянием новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти. Идея того, что мировая экономика сохранит постепенный темп восстановления (за счет экономического стимулирования со стороны ЦБ разных стран, за счет завершения периода пандемии, за счет кредитования слабых экономик крупными финансовыми структурами и т.д.) и в тоже время за счет восстановления спроса на энергоносители по сезонному фактору.

Эти новости поддерживали рост цен на нефть в конце прошлой недели (в первые числа апреля), и продолжат быть весомым драйвером в ближайшие торговые дни.

Увеличение оптимизма на рынке энергоресурсов, а также последние позитивные данные по изменению индекса деловой активности (PMI) во всем мире говорят о росте уверенности, что восстановление мирового спроса на энергоносители будет стабильным.

Так, PMI Еврозоны за март 62,5 против 57,9 в феврале, в Великобритании 58,9 против 57,9, Канада 58,5 против 54,8, США 59,1 против 58,6. Делать ставки на снижение цен на нефть можно только в краткосрочной перспективе — на 5−6 апреля, а затем цены могут возобновить рост», — пояснил эксперт.

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