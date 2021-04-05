Севастополь, 5 апреля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Резкой критике подверг работу органов опеки после попытки ночного изъятия из семьи ребёнка губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Вопрос стал основным на аппаратном совещании 5 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Девочку Алину изъяли сотрудники полиции в 02:00 ночи 1 апреля — ребёнок находился в гостях у подруги. Девочку доставили в больницу, чтобы подготовить к отправке в детский дом. После вмешательства губернатора Развожаева ребёнка вернули бабушке.

«Не буду обсуждать всё, что касается мамы девочки. Этим занимаются правоохранительные органы. Меня волнует сам факт: какая была необходимость забирать ребенка ночью, везти в больницу, проводить там обследование, рассказывать ребёнку, что он поедет в детский дом? При этом не уведомив ни уполномоченного по правам ребенка, ни службы опеки. У нас целый аппарат по защите прав несовершеннолетних. Никому не интересно, что в городе с детьми происходит?» — заявил Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

Михаил Развожаев дал поручение заместителю губернатора Игорю Михееву перестроить процесс работы органов власти, работающих на защите прав несовершеннолетних. Проверку соблюдения законодательства при изъятии ребёнка начала прокуратура Севастополя.