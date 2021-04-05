Москва, , 13:09 — REGNUM В настоящее время диалог по вопросу перехода на взаиморасчёты с Россией не в долларах, в национальных валютах активно развивается со странами БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панин.

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Кроме того, по его словам, наиболее логичным и эффективным видится продвижение соответствующих усилий в рамках Евразийского экономического союза и СНГ, рынки стран-членов которых уже имеют определённую степень интеграции, а участники торговли — опыт осуществления сделок в национальных денежных единицах.

«В настоящее время активное взаимодействие России на данном направлении развивается с партнёрами по АТР, где готовность к переходу на взаиморасчеты в национальных или отличных от доллара валютах достаточно высока», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также растущий интерес к обсуждению возможностей повышения доли национальных валют во взаимных расчетах с Россией проявляют и многие страны Латинской Америки и Африки, добавил замглавы МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Панкин заявил, что надёжность и удобство использования американского доллара при взаиморасчётах поставлены под сомнение из-за того, политика Вашингтона стала более непредсказуемой.

Напомним, ранее о необходимости уйти от использования контролируемых Западом международных платежных систем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, необходимо снижать санкционные риски, укрепляя свою технологическую самостоятельность и переходя на расчёты в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару.