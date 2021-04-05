Челябинск, 5 апреля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Глава итальянской Флоренции Дарио Нарделла поблагодарил челябинцев за городскую роспись, изображающую знаменитую скульптуру Микеланджело «Давид» — символ Флорентийской республики. Об этом он заявил в видеообращении, поступившем в компанию «Ростелеком».

Ирина Юрина Мурал с Давидом на Комсомольском проспекте в Челябинске

«Для Флоренции и её жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры — Давида Микеланджело, который теперь представлен на стене здания в Челябинске», — отметил Нарделла.

Мурал «Цифровой Давид» появился в октябре 2020 года на здании «Ростелекома» в Челябинске, его выполнили художники Graffiti Russia. Давид изображён в деловом костюме, с планшетом и беспроводными наушниками.

Нарделла выразил восхищение муралом и поделился надеждой на сотрудничество с Челябинском в области культуры и инноваций.

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