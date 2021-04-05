Стокгольм, , 21:06 — REGNUM Этой зимой цены на электроэнергию в Швеции оставались рекордно высокими, однако теперь ситуация кардинально изменилась. В ночь на 5 апреля жители Швеции впервые в этом году могли заработать на пользовании электроэнергии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В ночь с 4 на 5 апреля между 1:00 и 6:00 цена на электроэнергию была отрицательной. Самая низкая цена, которая для кого стала самой прибыльной, оставалась в промежутке между 2:00 и 3:00, когда тариф падал до — 1,5 эре (13,5 копеек).

Причина установления таких тарифов, как пояснили в электроэнергетической компании Tibber, заключается в сильных ветрах, которые приводят к производства излишка ветровой энергии. Это усугубляется низким спросом из-за того, что 4 марта в Швеции отмечается Пасха и, соответственно, многие промышленные предприятия не работают.

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