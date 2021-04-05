Екатеринбург, 5 апреля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Управление автодорог Свердловской области переведено на усиленный режим работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Гололёд

В области ожидают в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года дождь и мокрый снег. Это приведёт к сильному гололёду.

На дороги выпустят одновременно 250−300 комбинированных дорожных машин. Они обработают проезжую часть противогололёдной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион пришло весеннее потепление, периодически нарушаемое редкими похолоданиями и выпадением снега.