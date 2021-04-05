Джакарта, , 13:08 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 68 человек погибли и 70 человек пропали без вести из-за наводнения и оползней, обрушившихся на провинцию Восточная Нуса-Тенггара, сообщает Kompas.

По данным правительства Индонезии, 68 человек погибли из-за наводнения и оползней. На острове Флорос 44 человека погибли, в округе Лембата погибли 11 человек, в округе Энде — 2 человека, а в округе Алор — 11 человек.

Кроме того, в результате наводнения и оползней 15 человек получили ранения, 70 человек пропали без вести и 2655 человек пострадали.

В провинции открыли 20 пунктов полевой кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможных экстремальных погодных условиях в стране по 9 апреля 2021 года.

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