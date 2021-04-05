Стокгольм, , 13:09 — REGNUM В Швеции парламентарии предложили сократить число дней, когда на улицах городов вывешиваются национальные флаги. Инициатива поступила из одного парламентского комитета, члены которого в настоящее время рассматривают данный вопрос. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Сегодня в Швеции насчитывается 18 таких дней, шесть из которых справляются по случаю именин членов королевской семьи.

Однако национальные торжественные дни, в которые вывешиваются флаги практически не менялись с 1939 года. К их числу относятся Рождество, Пасха, Новый год, Первое мая и прочие памятные даты.

Однако теперь предлагается, чтобы флаги не вывешивались по случаи именин членов королевской семьи после того, как трон перейдет к наследной принцессе Виктории. Исключение будет сделано для монарха и наследника.