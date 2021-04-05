Берлин, 5 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения дизайнера Георгия Божкова нового поколения спортивного Mercedes SLR McLaren. Рендеры размещены на странице дизайнера в социальной сети Behance.

Behance Mercedes SLR McLaren нового поколения

Дизайнерская версия SLR McLaren имеет типичный стиль марки головной и задней оптики. На крыше автомобиля расположен воздухозаборник, через который нагнетается воздух для охлаждения мотора, расположенного сзади.

Под длинным капотом расположен багажник. Вцелом модель выполнена в духе американского купе Dodge Viper. Однако фирменные планки передних крыльев, выполненные в стиле SLR McLaren, а также эмблема в виде трёхконечной звезды на кузове, напоминают, что это немецкий автомобиль.

Высоко расположенные выхлопные патрубки на задней части авто лишь подтверждает тот факт, что мотор у модели находится за сиденьем водителя. У McLaren выхлопные отверстия расположены рядом с двигателем, чтобы сократить длину трубопровода и снизить общий вес машины.

Но пока это лишь дизайнерский проект — немецкий автопроизводитель не сообщал о том, что планирует представить преемника своему суперкару.

Ранее компания Mercedes-Benz провела в Германии дорожные тесты седана EQS с электрическим силовым агрегатом. В модельной линейке будущая новинка займёт место в одном ряду с представительским S-class, который оснащён обычным двигателем внутреннего сгорания. Дальность хода EQS составит 700 км.

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