Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге спустя шесть лет раскрыли убийство курсанта университета МВД. В совершении этого преступления сознался мужчина, осужденный на длительный срок лишения свободы за попытку подрыва поста ДПС, в результате чего была тяжело ранена пожилая женщина.

Убийство 19-летнего курсанта 2-го курса Санкт-Петербургского университета МВД было совершено в феврале 2014 года на улице Уточкина. Молодой человек возвращался с учебы домой в форменном обмундировании, когда к нему со спины подошли двое неизвестных. Один из злоумышленников выстрелил в курсанта из травматического пистолета, в результате чего тот скончался от ранения в шею.

Как сообщила 5 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, расследование убийства курсанта длилось шесть лет и привело следователей в исправительную колонию во Владимирской области. Как выяснилось, предполагаемым убийцей оказался 32-летний Антон Головырцев, который в 2018 году был осужден за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Именно он вместе с подельником дважды пытался подорвать посты ДПС в Петербурге по мотивам ненависти к сотрудникам МВД. Одна из бомб не сработала и была обезврежена, вторая, у поста на Кантемировской улице, взорвалась, причинив тяжелые увечья находившейся рядом пенсионерке.

«Фигурант дал признательные показания, которые объективно подтверждают результаты розыскной работы и следственных действий, — уточнила Ирина Волк. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «л» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации».

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