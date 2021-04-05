Москва, 5 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. После неудачной попытки увести доллар под отметку 75 рублей на прошлой неделе, рубль 5 апреля довольно агрессивно снижается, чему способствует сразу несколько факторов, не оставляющих выбора нашей валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пара доллар/рубль, которая 2 апреля закрылась над уровнем 76 руб., на старте новой недели достигла максимумов середины ноября в зоне 76,60 руб., после чего слегка отступила.

Российская валюта ощущает на себе давление со стороны нескольких драйверов. Во-первых, доллар сохраняет устойчивость и продолжает практически повсеместный подъем на сочетании высокой доходности казначейских бумаг США, сильных экономических данных из Штатов и своего защитного статуса.

Во-вторых, нефть ведет себя неуверенно — попытки роста привлекают продажи, хотя падения носят ограниченный характер.

В-третьих, над «россиянином» продолжает довлеть геополитика. Ситуация на этом фронте продолжила усугубляться на выходных, когда Украина объявила о санкциях в отношении России.

Такая расстановка сил, несмотря на в целом благоприятное отношение к риску, не предполагает возвращения рубля к росту в обозримом будущем.

Даже если такие попытки будут, с большой долей вероятности они будут сопровождаться новыми продажами. Далее в центре внимания будут сегодняшние данные по деловой активности в непроизводственной сфере США.

Если цифры окажутся сильными, как пятничная статистика по занятости, это повлечет дальнейший рост доходности и доллара, что в свою очередь надавит на рубль и нефть.

Так, ближайшим ориентиром в паре доллар/рубль теперь выступает отметка 77 руб., которой котировки последний раз касались в начале ноября. Евро/рубль тем временем находится в шаге от уровня 90 руб., пробой которого расчистит путь к зоне 90,60 руб.

Впрочем, в течение сегодняшней сессии этот прорыв может и не состояться ввиду менее уверенного настроя единой валюты, которая остается под влиянием долларовых быков», — считает эксперт.

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