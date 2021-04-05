Черкесск, , 13:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число заразившихся коронавирусом увеличилось за прошедшие сутки на 13 человек. Общее количество выявленных случаев заражения составило 19 576, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в региональном оперативном штабе.

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С апреля 2021 года в регионе отмечается снижение темпов прироста пациентов с COVID-19. При этом число ежедневно снимаемых с учета в связи с выздоровлением постоянно растет. За последние сутки оно составило 49 человек. А общее количество выздоровевших достигло 19 082 пациентов. Не удалось спасти врачам 71 жителя региона, заразившегося коронавирусом.

Всего, по данным федерального оперштаба на 5 апреля, в Карачаево-Черкесии 603 «активных больных». В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 125 человек. Остальные проходят лечение амбулаторно.