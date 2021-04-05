Саратов, , 13:04 — REGNUM В Саратовскую область всего по данным на 5 апреля поступило 117 тыс. доз вакцины от коронавируса. Сегодня в регионе приняли ещё 12,3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения области Олег Костин.

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Также на текущей недели региональный минздрав ожидает поступления порядка 1,5 тыс. доз вакцины «КовиВак». По словам Костина, прививочные пункты работают и все желающие могут привиться либо записаться в лист ожидания.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области новыми жертвами коронавируса за сутки стали пять пациентов. С начала наблюдения, по информации на 5 апреля, 839 жителей области скончались от COVID-19.

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