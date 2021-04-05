Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирске уничтожили санкционную продукцию — более тонны груш из Польши, которые пытались выдать за турецкие фрукты. Подробности сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Более 80 ящиков с грушами, на которых выявлены следы механического затирания маркировочных знаков, проверяющие нашли в одном из складов областного центра, в ходе совместного рейда с Новосибирской таможней. По их словам, присутствие на некоторых ящиках маркировочных знаков с буквами «PL» явно свидетельствовало о польском происхождении партии фруктов.

Вся партия весом 1092 кг была изъята и «незамедлительно уничтожена механизированным способом.

Напомним, в феврале в Новосибирске уже уничтожали 281 кг груш «Конференция» из Нидерландов. «Контрсанкции» против товаров из стран Евросоюза, поддержавших санкции против некоторых россиян в 2014 году, были установлены указом президента.