Новосибирск, 5 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Новосибирске уничтожили санкционную продукцию — более тонны груш из Польши, которые пытались выдать за турецкие фрукты. Подробности сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Груши

Более 80 ящиков с грушами, на которых выявлены следы механического затирания маркировочных знаков, проверяющие нашли в одном из складов областного центра в ходе совместного рейда с Новосибирской таможней. По их словам, присутствие на некоторых ящиках маркировочных знаков с буквами PL явно свидетельствовало о польском происхождении партии фруктов.

Вся партия весом 1092 кг была изъята и «незамедлительно уничтожена механизированным способом».

Напомним, в феврале в Новосибирске уже уничтожали 281 кг груш «Конференция» из Нидерландов. Контрсанкции против товаров из стран Евросоюза, поддержавших санкции против некоторых граждан России в 2014 году, были установлены указом президента.