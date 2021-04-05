Москва, , 13:01 — REGNUM Правительство РФ уточняет процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Средства на эти цели люди отчисляют немалые. И они должны понимать, кто и как будет проводить ремонт за их деньги. Поэтому и порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечить привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал», — сказал он.

Мишустин пояснил, что к организациям, ремонтирующим лифтовое оборудование, начнут применяться требования о достаточной квалификации сотрудников, ответственных за монтажные и пуско-наладочные работы.

В то же время правительство упростит процедуру проведения электронного аукциона, снизив сроки подачи заявок с 20 до семи дней. Мишустин сослался на опыт регионов, отметив, что данного времени вполне достаточно для предварительного отбора.

Глава правительства назвал сферу капитального ремонта многоквартирных домов «чувствительной».