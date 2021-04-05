Уфа, 5 апреля 2021, 13:03 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвинили в мошенничестве, в результате которого у сироты были похищены более 500 тысяч рублей. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, осенью прошлого года 19-летний фигурант уголовного дела попросил у сироты, который обучается в колледже, перечислить на его расчётный счет более 500 тысяч рублей якобы для открытия своего дела. Эти деньги сирота накопил, получая пенсию в связи со смертью родителей. Следователи считают, что обвиняемый обещал вернуть вышеназванную сумму.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлено хищение 2,7 млн рублей при строительстве ледового катка.