Уфа, , 13:03 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвинили в мошенничестве, в результате которого у сироты были похищены более 500 тысяч рублей. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, осенью прошлого года 19-летний фигурант уголовного дела попросил у сироты, который обучается в колледже, перечислить на его расчётный счет более 500 тысяч рублей якобы для открытия своего дела. Эти деньги сирота накопил, получая пенсию в связи со смертью родителей. Следователи считают, что обвиняемый обещал вернуть вышеназванную сумму.

«В результате потерпевший перечислил обвиняемому более 500 тыс. рублей, которые последний похитил, распорядившись по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлено хищение 2,7 млн рублей при строительстве ледового катка.