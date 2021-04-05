Ханой, , 13:02 — REGNUM Новым премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам национальным собранием (однопалатным парламентом) страны избран Фам Минь Чинь, ранее занимавший пост заведующего организационным отделом Центрального комитета (ЦК) правящей в стране Компартии (КПВ). Об этом 5 апреля говорится в сообщении на сайте вьетнамского правительства.

Отмечается, что за кандидатуру Фам Минь Чиня, по информации контрольной комиссии парламента, проголосовали 96,25% депутатов вьетнамского парламента.

При этом уточняется, что через несколько минут после своего избрания новый премьер-министр страны принял присягу, пообещав оставаться верным отечеству, народу и вьетнамский конституции, а также сделать все возможное для успешного выполнения своих обязанностей, возложенных на него партией, страной и ее народом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало новым президентом страны Нгуен Суан Фуку.