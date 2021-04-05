Москва, , 13:00 — REGNUM Россия будет вынуждена реагировать военно-техническими средствами на ракетные угрозы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее заявление опубликовано 5 марта на сайте МИД.

Захарова отметила, что всё чаще звучат заявления Пентагона о развертывании в различных частях мира ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В МИД отметили, что к враждебным заявлениям присоединились военные Великобритании. В частности, британские военные планируют модернизировать комплексы РСЗО М272 для ударов «на глубину».

«Обращает на себя внимание зацикленность англосаксонских военачальников на задаче поражения сугубо оборонительных средств, обеспечивающих безопасность РФ», — сказала Захарова.

По её словам, военные программы запада ограничивают возможности для политико-дипломатического решения проблемы ограничения РСМД. В частности, без конструктивной реакции остаются российские инициативы.

Захарова добавила, что Россия не захлопывает дверь для диалога. «Но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — сказала представитель МИД.