Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Несмотря на критику в адрес правительства Швеции, уровень доверия отдельным членам кабинета министров страны относительно стабилен. Лучше всех проявляет себя министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен, которую политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон назвал потенциальным преемником действующего премьер-министра Стефана Лёвена. Об этом он заявил в эфире телеканала.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

»Можно констатировать, что уровень доверия к правительству, несмотря на то, что оно подверглось большой критике, в целом вырос во время пандемии», — прокомментировал Кнутсон результаты последнего опроса Novus.

«Доверие к Лене Халленгрен выросло из-за того, что она много появлялась в публичном пространстве во время пандемии?» — поинтересовался ведущий.

«Да, несомненно. Она и до этого долго работала, но не выделялась особо как министр, которому избиратели оказывали необычайно большое доверие. Во время пандемии это изменилось, и теперь она находится в лидерах. В то же время многие избиратели считают, что она хорошо справляется со своими обязанностями. Если ей удастся сохранить эту уверенность в будущем, она, вероятно, будет одной из тех, кого станет возможным преемником в день отставки Стефана Лёвена», — рассказал Кнутсон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции резко вырос уровень доверия к главе минздрава на фоне пандемии