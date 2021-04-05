Сеул, , 13:28 — REGNUM В 2020 году объём ежедневных транзакций через интернет-банкинг в Южной Корее составил 58,65 трлн вон (~$52 млрд), что на 20,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, население страны отдавало большее предпочтение онлайн-банкингу в связи с пандемией коронавируса.

Ежедневное число операций, совершённых с помощью интернет-банкинга, увеличилось на 11,9%, до 13,3 млн.

Ежедневный объём транзакций, совершённых с помощью мобильных устройств, вырос на 45,2%, до 9,3 трлн вон (~$8 млрд), а количество ежедневных операций — на 18,8%, до 10,33 млн.

Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в интернет.