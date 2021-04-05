Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Согласно данным последнего опроса Novus, доверие граждан Швеции к министру здравоохранения и социальных дел Лене Халленгрен продолжает стремительно расти. Уровень доверия другим министрам также относительно стабилен, несмотря на всю критику действий правительства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Уровень доверия Лене Халленгрен последовательно достигает новых высот — с сентября 2020 года он вырос на 16 процентных пунктов. Прирост в мартовском опросе, по сравнению с последним опросом в январе, составил 6 процентных пунктов. Сейчас министр находится на третьем месте, ей доверяют 35% респондентов.

Первое и второе места делят министр финансов Магдалена Андерссон и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. 36% опрошенным заявили о своем доверии к двум членам кабинета министра.

В опросе Novus, проведенном в период с 11 по 17 марта, приняли участие 1 044 человека в возрасте от 18 до 79 лет.

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