Белгород, , 13:00 — REGNUM В Белгородской области 5 апреля подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 17 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1088 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего в Белгородской области зарегистрировано 34 704 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 30 614 человек, продолжают лечение в стационарах 903 пациента, амбулаторно — 2614 человек. На самоизоляции находится 9321 житель. От осложнений, вызванных коронавирусом скончались ещё два человека, всего в регионе зафиксировано 573 смертельных случая.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 128 153 заявки. Полный курс иммунизации уже прошли 94 833 добровольца.