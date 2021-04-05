Таллин, , 12:54 — REGNUM Пенсионеры в Эстонии вынуждены не жить, а выживать, на фоне бесконечных заявлений официальных лиц об «успешной стране». Так известный общественный деятель русской Эстонии, публицист Андрей Заренков прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение Евростатата о бедственном положении пенсионеров страны.

«В ЕС у нас самая маленькая пенсия на фоне безумно растущих коммунальных расходов, — напомнил он и добавил: Пенсия 500 евро — гнилые зубы, каша на воде, отсутствие фруктов и овощей из-за их дороговизны, очки с дужками на нитках, беспросветная старость. Никакого отдыха на югах и поездок».

Столь бедственное положение пенсионеров происходит в стране, добавил Заренков, где средний чиновник ежегодно в полгода повышает себе зарплату, а на работу не ходит из-за эпидемии коронавируса.

«Кто там про социальную справедливость песни пел на Лаулувяльяк (Певческое поле в Таллине, где проходят официальные эстонские Праздники песни — ИА REGNUM)?» — задал вопрос эстонский публицист.

По данным Департамента статистики Евросоюза Евростат, Эстония — вторая поле Болгарии среди стран-членов ЕС по бедности среди пенсионеров. Доходы каждого второго жителя старше 65 лет находятся на уровне и ниже прожиточного минимума. Многие из них не могут позволить себе не только досуг или медицинские услуги, но и продукты питания без скидок.