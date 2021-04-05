Москва, , 12:54 — REGNUM Наиболее популярные виды спорта у жителей России, которыми они занимаются самостоятельно или с тренером — бег, легкая атлетика и спортивная ходьба (36%), приводит данные ВЦИОМ.

Любят ходить на фитнес и групповые занятия физкультурой 25% опрошенных, среди женщин — 35%. Лечебной физкультурой (ЛФК) занимаются 18%,. Катаются на коньках, лыжах 18%, на велосипеде — 18%, плавают 12%.

Главная цель тренировок — поддержка и укрепление здоровья (63%), среди граждан старше 60 лет — 80%. Занимаются спортом, чтобы улучшить настроение 12%, для снятия усталости и поддержки работоспособности — 8% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 21 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России занимаются спортом или физкультурой более половины граждан (56%).

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