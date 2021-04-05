Махачкала, , 12:53 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции в регионе достигло 31 264 человек, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе

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За эти же сутки выздоровели и сняты с учета 37 жителей Дагестана, переболевшие COVID-19. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 28 930 человек.

За последние сутки в регионе не было зафиксировано ни одного случая летального исхода. Общее число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Дагестане составляет 1414 человек. Это по-прежнему самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике к 5 апреля привились от коронавиурса 4,2% населения.