Луганск, , 13:01 — REGNUM России следует открыть представительство «Россотрудничества» в ДНР и ЛНР. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 5 апреля в своём телеграм-канале.

Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что между РФ и Украиной скоро может не остаться вообще никаких связей.

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«Есть все основания готовить открытие представительств Россотрудничества в Луганске и Донецке», — написал Мирошник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против Россотрудничества и нескольких российский предприятий.

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