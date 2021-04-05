Чита, , 12:51 — REGNUM Новым резидентом территории опережающего развития «Забайкалье» стала фермерская компания «Колос». Об этом 5 апреля во время оперативного совещания заявил зампред правительства Илья Акишин.

По его словам, предприятие займется производством продукции растениеводства и развитием молочного скотоводства в Улетовском районе. Сумма инвестиций составит 0,5 миллиарда рублей, за счет проекта будет создано 68 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство РФ утвердило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия». Согласно документу, ТОР «Забайкалье» пополнился территориями Улётовского и Читинского районов Забайкальского края.

Кроме того, увеличился перечень разрешённых видов деятельности и выросли затраты на 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для резидентов.

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