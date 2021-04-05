Москва, 5 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала следует рассматривать с участием присяжных заседателей в Хабаровске, считают его защитники. Об этом адвокат экс-губернатора Борис Кожевников сообщил 5 апреля ТАСС.

Цитата из к/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Присяжные

Он отметил, что ни суд, ни следственные органы пока не ограничили Фургалу время, отведённое на ознакомление с материалами дела. Под арестом он находится до 8 июня.

«На сегодня наша позиция такая: мы настаиваем на рассмотрении дела Фургала в открытом режиме с участием присяжных в городе Хабаровске», — сказал Кожевников.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургала задержали в Хабаровске в июле 2020 года и этапировали в Москву. Там его заключил под стражу Басманный суд. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004 и 2005 годах. После завершения следствия все фигуранты и их защита знакомятся с материалами дела.