Казань, , 12:56 — REGNUM В Татарии музыкальные работники дошкольных образовательных учреждений подготовили петицию, адресованную аппарату главы РТ, прокуратуре Татарии, а также президенту РФ Владимиру Путину. Свое коллективное обращение педагоги опубликовали на портале Change.org.

В открытом письме говорится, что под прикрытием оптимизации во многих районах Татарии музыкальные руководители получают за возросший объем работы зарплату в полтора-два-три раза меньше.

«Почему, ставя в приоритет маленького гражданина, во многих городах республики сокращают ставки музыкальных руководителей в дошкольных образовательных учреждениях?» — интересуются педагоги.

Музыкальные руководители обращались в республиканский комитет профсоюза работников образования, а в ответ им сообщили, что «в дошкольной организации музыкальное образование построено по остаточному принципу, а главная составляющая — это присмотр и уход за детьми».

Музыкальных работников возмущает, что несмотря на двойное образование (музыкальное и педагогическое), их труд оценен ниже всех педагогов. Оплата труда в разных городах своя.

«Такое чувство, что детские сады — это не государственные учреждения, а частные и каждый город — это отдельное государство», — уточнили они.

Также заявителям стало известно, что с 1 сентября 2021 года в Лениногорском районе музыкальным руководителям из-за оптимизации более чем в три раза сократят зарплату.

Отчаянные педагоги просят руководство республики и страны посодействовать в решении их вопроса и привести зарплату в соответствие с законодательством.

На момент публикации новости петицию подписали более 400 человек.

ИА REGNUM напоминает, в конце марта Татария уже стала фигурантом громкого скандала. Тогда резонансная ситуация со строительством новой школы повергла страну в шок. Школьники двух казанских поселков — Привольный и Вишневка — были вынуждены обратиться за помощью к президенту, чтобы им наконец-то построили школу.

Читайте также: «Люди встают на колени, дети падают в снег»: прокурор подлил масла в огонь