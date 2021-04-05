Москва, 5 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», сообщил 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь

«По поручению президента правительство утвердило новую государственную программу развития Арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие четыре года», — сказал он.

По словам Мишустина, целью этой программы является обеспечение устойчивого развития региона, создание десятков тысяч рабочих мест, рост доходов людей, оказание бизнесу поддержки в реализации перспективных проектов. Кроме того, ставится задача по улучшению качества жизни населения и сохранения традиций народов, проживающих в Арктической зоне.

В ближайшие три года объём финансирования должен составить около 15 млрд рублей, в 2021 году — порядка 3,5 млрд рублей.