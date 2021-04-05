Москва, , 12:48 — REGNUM В настоящее время в Донбассе начались «малоконтролируемые» перестрелки в Донбассе, решения о которых принимают полевые командиры ВСУ, что осложняет ситуацию в данном регионе. Об этом 5 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что данный факт осложняет ситуацию в регионе и отметил, что напряженность в Донбассе растет из-за того, что сторонами не выполняются ранее достигнутые мирные договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 5 апреля встретится с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым и заслушает его доклад о развитии данной отрасли.