Ставрополь, , 12:45 — REGNUM В Ставропольском крае попал под уголовное преследование местный житель, который скрыл от правоохранителей сведения об участнике террористической организации. Молодого человека обвиняют в несообщении о преступлении, сообщили 5 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установили следователи, в мае 2020 года 20-летний подозреваемый узнал, что его 32-летний знакомый является членом международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Однако молодой ставропольчанин не стал разглашать сведения о противоправной деятельности своего знакомого и сам оказался под следствием за это. В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 апреля, сотрудники ФСБ задержали в Кисловодске четверых членов экстремистской ячейки, которые планировали теракты на территории Ставропольского края.

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