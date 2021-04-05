Израиль, 5 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, в Окружном суде Иерусалима проходят слушания по делу в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции злоупотреблении. Об этом сообщает телеканал France 24.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

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Нетаньяху сидел в зале суда в чёрной маске, когда ведущий прокурор Лиат Бен-Ари предъявляла ему обвинения в злоупотреблении служебным положением для продвижения своих политических интересов. Речь идёт, в частности, о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен льготы. Нетаньяху отрицает свою вину в этом, а также в том, что принимал дорогостоящие подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, против Нетаньяху выдвигаются обвинения по трём делам — во взяточничестве, мошенничестве и в злоупотреблении общественным доверием.

В мае 2020 года перед началом судебного заседания израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что подсудимый — не только он, но и все правые силы страны.