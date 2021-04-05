Джакарта, , 12:43 — REGNUM Первую дозу вакцины от коронавируса получили 8 629 182 жителя Индонезии, сообщает Antara.

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Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, 4 014 401 житель получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

В Индонезии от коронавируса привили 21,3% населения страны. Процесс вакцинации в Индонезии идет лучше, чем в странах европейского региона. По данным ВОЗ, в каждой из стран европейского региона привили около 10% населения.

Только около 8% людей старше 60 лет приняли участие в вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти.

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