Красноярск, , 12:43 — REGNUM В Красноярске одного из руководителей Стройнадзора задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело в отношении замруководителя Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края возбуждено по материалам, поступившим из полиции. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По предварительной версии следствия, подозреваемый предложил директору крупной управляющей компании Красноярска за взятку в виде ремонта его жилья не привлекать компанию к ответственности за выявленные нарушения. Директор данной компании сделал ремонт, потратив на это свои личные денежные средства, — 250 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. В его жилье и служебном кабинете прошли обыски. Изъяты интересующие следствие предметы и документы. Следствие настаивает на необходимости ареста подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан экс-чиновник правительства Архангельской области, подозреваемый в получении крупной взятки.

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