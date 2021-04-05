Кемерово, , 12:41 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве мужчины, угрозе убийством и незаконном хранении оружия. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый ранее работал в спортивно-охотничьей базе.

В октябре 2020 года он на рабочем месте распивал спиртное с 55-летним коллегой. В какой-то момент тот разозлил обвиняемого, сделав замечание.

«Он взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в напарника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.

После чего, по данным ведомства, мужчина пригрозил пистолетом повару, ставшей свидетельницей преступления, заставив её помочь спрятать тело. Они вместе положили труп в ковш экскаватора и вывезли на территорию свинофермы.

Затем женщине удалось усыпить бдительность мужчины, предложив ещё спиртное. Нетрезвый мужчина вскоре уснул, благодаря чему повару удалось вызвать директора и полицию.

Правоохранители нашли тело убитого, а также ружье, пистолет и патроны. Подозреваемый был задержан и частично признал вину. По его словам, он направлял пистолет на женщину, но не угрожал убийством. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.