Киев, 5 апреля 2021, 12:54 — REGNUM Украина вряд ли сможет наладить собственное производство вакцины от COVID-19. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Чиновник скептически отозвался о разработке украинской вакцины:
Разумков также не воспринял всерьёз предложения купить технологию производства одного из существующих препаратов.
Напомним, ранее Разумков прокомментировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Анны Колесник, в которой она предложила «валить» с Украины. Председатель Рады призвал коллег хорошо обдумывать те или иные высказывания.
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