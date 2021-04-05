Киев, , 12:54 — REGNUM Украина вряд ли сможет наладить собственное производство вакцины от COVID-19. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

Чиновник скептически отозвался о разработке украинской вакцины:

«Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить», — сказал он.

Разумков также не воспринял всерьёз предложения купить технологию производства одного из существующих препаратов.

«Я слышу много предложений относительно того — а давайте закупим технологии, давайте здесь начнём производить. Но давайте будем откровенны — шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие», — добавил спикер.

Напомним, ранее Разумков прокомментировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Анны Колесник, в которой она предложила «валить» с Украины. Председатель Рады призвал коллег хорошо обдумывать те или иные высказывания.

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