Москва, , 12:39 — REGNUM Гибель ребёнка на территории Донбасса, случившаяся в результате применения украинской стороной беспилотника с взрывным устройством, является трагедией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия», — сказал Песков.

По его словам, указанный случай является «горькими последствиями неурегулированности ситуации», и даже последствием роста напряженности на линии разграничения в Донбассе.

Песков назвал чрезвычайно важным, чтобы были исполнены ранее достигнутые договорённости и чтобы мирное население ДНР и ЛНР находилось в безопасности.